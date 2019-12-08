Украинцы запустили флешмоб в поддержку Зеленского на переговорах в Париже

Сторонники президента Украины Владимира Зеленского накануне встречи лидеров «нормандской четверки» запустили флешмоб в соцсетях, передает ТАСС.

На своих аватарках украинцы в течение всего дня публикуют надпись «Поддерживаю президента! Поддерживаю Украину», размещенную на фоне цветов национального флага.

Флешмоб проходит в противовес акциям оппонентов Зеленского, которые в течение дня проводят акции по всей стране, во время которых предъявляют требования как к президенту, так и к другим лидерам «нормандской четверки».

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