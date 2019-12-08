Бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Экс-депутат Рады Алексей Журавко отметил, что Украина неблагодарна за территории, которые ей были подарены советскими правителями. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, «все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет».

Он выразил мнение, что это с Украиной и случилось.

«В. Ленин создал квази-государство – УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев с «барского плеча» подарил Крым», — добавил Журавко.

Он также отметил, что власти Украины не ценят , что им «просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом».

Политик считает, что «тупые и жестокие правители» начали разваливать и приводить к упадку Украину, а не «развивать, сохранять и укреплять то, что досталось».