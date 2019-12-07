Зеленский созвал совещание накануне нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи «нормандской четверки» в Париже организовал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Зеленского уточнили, что встреча проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства. На ней присутствуют все члены СНБО.

Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины должен пройти 9 декабря в Париже. В нем планируется участие лидеров Германии, России, Украины и Франции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я нервничаю»: Зеленский собирается на встречу с Путиным

— Зеленский не хочет превращать Украину в «блюдо» на столе «великих боссов»

— Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже