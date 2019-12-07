В Минске оппозиция проводит акцию против объединения с Россией

На Октябрьской площади в центре белорусской столицы 7 декабря проходит акция оппозиции с лозунгами против объединения с Россией и углубления интеграции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в акции в настоящее время принимают участие около 300 человек. Они держат национальные бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунг «Жыве Беларусь!».

Отмечается, что также звучат лозунги с призывом отставки президента страны Александра Лукашенко.

Оппозиционный белорусский политик Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи».

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