Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался о методах решения политических разногласий.

По его мнению, в обществе есть большой запрос на справедливость. Однако серьезные политические вопросы нельзя решить в соцсетях и на площадях.

Он сказал, что в таких ситуациях стоит действовать, соблюдая законодательство. В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать.

В качестве примера он привел протестные акции «желтых жилетов» во Франции.

«То, что во Франции «желтые жилеты», у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный. И об этом государство должно думать», — произнес премьер-министр.

Он также подчеркнул, что активность граждан, которая юридически не запрещена, приветствуется. Речь также идет об активности, которая позволяет жителям выражать свои позиции.