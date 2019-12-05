Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался о методах решения политических разногласий.

По его мнению, в обществе есть большой запрос на справедливость. Однако серьезные политические вопросы нельзя решить в соцсетях и на площадях.

Он сказал, что в таких ситуациях стоит действовать, соблюдая законодательство. В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать.

В качестве примера он привел протестные акции «желтых жилетов» во Франции.

«То, что во Франции «желтые жилеты», у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный. И об этом государство должно думать», — произнес премьер-министр.

Он также подчеркнул, что активность граждан, которая юридически не запрещена, приветствуется. Речь также идет об активности, которая позволяет жителям выражать свои позиции.