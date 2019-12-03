Эрдоган: отношения Турции с Россией не являются альтернативой отношениям с НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения республики и России не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, в том числе с НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого лидера перед вылетом на саммит альянса в Лондоне.

Президент отметил, что Москва — один из главных партнеров Анкары.

«Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими [друг друга]», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также считает, что Россия является важным игроком в регионе и на мировой политической арене.

Он также сообщил, что на саммите 3-4 декабря лидеры стран-союзников НАТО обсудят отношения с РФ и КНР. Китай турецкий президент назвал восходящей силой.

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