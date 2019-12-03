Трамп остался доволен докладом по «липовому импичменту»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с докладом республиканцев по импичменту, передает РИА «Новости».

Он отметил, что доволен документом.

Трамп рассказал, что читал доклад во время перелета в Лондон на встречу НАТо.

«До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа!» — заявил он.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.