В Крыму отвергли возможность обсуждения принадлежности полуострова в международном формате
Обсуждение присоединения Крыма к Украине в рамках международных форматов исключено. Об этом РИА «Новости» сказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
По его словам, нельзя обсуждать статус Крымского полуострова ни на одной площадке, ведь принадлежность Крыма давно ясна.
«Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации», — пояснил Гемпель.
Он рассказал, что судьбу полуострова решили сами жители, поэтому оспаривать их решение нельзя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет подключить американскую сторону к обсуждению вопроса о возвращении Крыма в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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