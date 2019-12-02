Дед Мороз рассказал о подарке для Путина

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить президенту России Владимиру Путину на Новый год благополучие и здоровье, передает РИА «Новости».

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я — сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно», — сказал Дед.

Об этом он сообщил на посвященной подготовке к Новому году пресс-конференции.

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