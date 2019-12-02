Абэ заявил о новом подходе к вопросу Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что в скором времени на основе нового подхода будет решен вопрос о южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разделяем с президентом России [Владимиром] Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода», — сказал Абэ.

По его словам, уже обеспечены поездки бывших жителей Курил на четыре северных острова для посещения могил предков.

Премьер с сожалением вспомнил, что бывшие жители острова уже умерли или находятся в преклонном возрасте.

«Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки», — подчеркнул Абэ.

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