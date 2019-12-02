Горбачев считает, что над миром нависла угроза гонка вооружений и холодная война

Бывший президент СССР Михаил Горбачев уверен, что миру угрожают новые гонка вооружений и холодная война. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению первого и единственного президента Советского союза, современные «мировые лидеры не смогли выстроить новую надежную архитектуру безопасности и создать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов».

«Милитаризация политики и мышления подрывает доверие в отношениях между государствами», — сказал Горбачев.

Бывший лидер призвал лидеров стран к диалогу ради будущего, чтобы возродить дух сотрудничества, как это было, по его мнению, во время встречи представителей СССР и США в Рейкьявике и на Мальте.

Экс-советский лидер уверен, что саммит на Мальте стал водоразделом, рубежом, началом новых отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

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