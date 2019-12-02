Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях

Украинский президент Владимир Зеленский не одобряет порядок действий, прописанный в Минских соглашениях, и пообещал решить противоречие. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он признался, что открыто говорит, что не согласен с тем, что сначала в Донбассе должны пройти выборы, а затем будет устанавливаться контроль Киева над границей с российской стороной.

По словам Зеленского, позиция Украины заключается в том, что выборы в Донбассе должны проходить только по украинскому законодательству.

«А украинский закон исключает присутствие людей с оружием», — пояснил Зеленский.

Также он считает, что решать вопрос контроля над границей с Россией будет сложно.

«У нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — заключил Зеленский.

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