Зеленский отверг прописанный порядок действий в Минских соглашениях
Украинский президент Владимир Зеленский не одобряет порядок действий, прописанный в Минских соглашениях, и пообещал решить противоречие. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он признался, что открыто говорит, что не согласен с тем, что сначала в Донбассе должны пройти выборы, а затем будет устанавливаться контроль Киева над границей с российской стороной.
По словам Зеленского, позиция Украины заключается в том, что выборы в Донбассе должны проходить только по украинскому законодательству.
«А украинский закон исключает присутствие людей с оружием», — пояснил Зеленский.
Также он считает, что решать вопрос контроля над границей с Россией будет сложно.
«У нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — заключил Зеленский.
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