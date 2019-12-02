На Украине захотели «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба высказался в отношении слов главы Госдумы Вячеслава Володина о распаде Украины. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Twitter.

По его мнению, Володин якобы угрожает своими словами украинской стороне. Он также отметил, что Украина готова «принять пару областей России».

«Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — добавил Кулеба.

К публикации в социальной сети вице-премьер правительства Украины прикрепил карту расселения украинцев.

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