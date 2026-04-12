Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат попал в ДТП и погиб. Об этом ТАСС рассказала депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

По его словам, ДТП произошло на территории Башкирии. В публикации отмечается, что Ришату было 68 лет.

Ришат Хабиров в течение 28 лет работал в системе государственной регистрации. Возглавлял отдел управления Росреестра по Башкортостану в Салавате. В апреле 2021 года его удостоили звания «Почетный работник Росреестра».

У Радия Хабирова также есть брат Рамиль, он старше губернатора на девять лет.

