Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Марат Загидуллин/VK

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат попал в ДТП и погиб. Об этом ТАСС рассказала депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

По его словам, ДТП произошло на территории Башкирии. В публикации отмечается, что Ришату было 68 лет.

Ришат Хабиров в течение 28 лет работал в системе государственной регистрации. Возглавлял отдел управления Росреестра по Башкортостану в Салавате. В апреле 2021 года его удостоили звания «Почетный работник Росреестра».

У Радия Хабирова также есть брат Рамиль, он старше губернатора на девять лет.

В январе сообщалось, что глава совета депутатов Калининградской области Олег Аминов сообщил, что депутат городского Совета седьмого созыва, экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте.

Аминов рассказал, что депутат посвятил свою жизнь служению людям, активно участвовал в жизни Калининграда, отстаивая интересы жителей города. У Любивого осталась семья, в которой воспитываются сын и дочь.

Ранее в Москве умер бывший замминистра обороны Юрий Садовенко.

 
