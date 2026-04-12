Рак легких оказался способен менять свою форму

Некоторые формы рака легких способны менять свою «идентичность» в процессе развития, переходя из одного типа в другой. Это делает опухоли более агрессивными и устойчивыми к лечению, выяснили ученые при участии Институт системной биологии. Результаты опубликованы в Cell Reports Medicine (CRM).

Речь идет о редкой форме заболевания — комбинированном мелкоклеточном раке легкого, где в одной опухоли сочетаются признаки сразу двух типов рака. Ранее считалось, что такие опухоли представляют собой смесь разных новообразований. Однако новое исследование показало: они возникают из одной исходной раковой клетки, которая со временем меняет свои свойства.

Анализ на уровне отдельных клеток выявил, что значительная часть опухолевых клеток находится в промежуточных состояниях, сочетая характеристики разных типов рака. Это означает, что развитие опухоли — не линейный процесс, а постоянная трансформация.

Дополнительно ученые обнаружили, что внутри одной опухоли формируются разные «микрозоны»: одни активно взаимодействуют с иммунной системой, другие — практически изолированы от нее. В ряде случаев защитную роль играют скопления фибробластов, создающие барьеры и мешающие иммунным клеткам проникать в опухоль.

Исследователи также разработали генетический инструмент, позволяющий выявлять скрытые комбинированные формы рака по нескольким ключевым генам. Его применение показало, что такие опухоли могут встречаться чаще, чем считалось ранее, но нередко остаются недодиагностированными.

