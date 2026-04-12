В МИД РФ оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

В Министерстве иностранных дел России оценили финансовые последствия выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора департамента международных организаций ведомства Кирилла Логвинова, финансовые последствия выхода США из ВОЗ для других стран незначительны. Он пояснил, что после прекращения платежей со стороны США был сокращен бюджет организации.

В январе сообщалось, что США вышли из ВОЗ, не выплатив порядка $260 млн долга. Вашингтон прекратил финансирование организации и участие в связанных с ней рабочих группах.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 193 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ.