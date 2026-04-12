Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известным стартовые составы петербургского «Зенита» и «Краснодара» перед матчем 24-го тура чемпионата России по футболу.

Матч состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В составе «Зенита» выступят Адамов, Дивеев, Барриос, Глушенков, Сантос, Дркушич, Нино, Вендел, Энрике, Джон, Соболев.

Состав «Краснодара»: Агкацев, Кордоба, Сперцян, Кривцов, Коста, Тормена, Оласа, Гонсалес, Ленини, Батчи, Аугусто.

После 23 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (45).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

