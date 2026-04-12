В правительстве России рассказали о планах на улучшение пилотируемой программы

Россия планирует в ближайшие годы существенно улучшить позиции и обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, также планируется модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу, в том числе с акцентом на изучение Луны и дальнего космоса.

Мантуров добавил, что реализация данных целей в национальном проекте требует полной отдачи сил от всей отрасли. Он отметил, что сейчас активно ведется становление частного сегмента. Сложение усилий государства, бизнеса и науки должно дать максимальный эффект, считает Мантуров.

11 апреля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет семейства «Ангара».

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

