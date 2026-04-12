На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

Bloomberg: ставки, что премьер Венгрии Орбан останется на посту, упали до 18%
На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение действующего премьер-министра страны Орбана выросли еще больше. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платформы Polymarket.

Утром 12 апреля ставки на то, что действующий премьер Венгрии останется на своем посту упали до 18%. Пользователи чаще делают ставки на победу лидера оппозиции Петера Мадьяра, по данным платформы он может выиграть выборы на пост премьер-министра страны с вероятностью 80%.

Также данные статистики показали, что Венгрия может побить рекорд по явке избирателей на этих выборах.

К вечеру на победу Орбана поставили уже 19% пользователей Polymarket, на выигрыш Мадьяра — 82%. Всего по выборам в Венгрии было совершено сделок на общую сумму более $71 млн.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. На них главными соперниками являются партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. СМИ сообщили, что явка на выборах в Венгрии бьет рекорды предыдущих лет.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
