«Спартак» потерял очки в матче РПЛ с «Ростовом»

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 8-й минуте московская команда открыла счет: отличился капитан красно-белых Роман Зобнин, для которого эта встреча стала 300-й в составе «Спартака». Он вошел в топ-12 игроков клуба по числу проведенных матчей.

На 42-й минуте ростовчане сравняли счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой строчке.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

