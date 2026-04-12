Власти Дагестана оценили риск прорыва дамбы на Мюрегинском водохранилище

На Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и опасениями возможного прорыва дамбы. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что на водохранилище организованы работы по перекрытию доступа воды к дамбе, ведется ее плановый ремонт, произведен контролируемый сброс воды для снижения уровня, а также расчищается русло реки в зоне водозабора.

При обследовании дамбы не было обнаружено протечек и видимых признаков угрозы прорыва, заверили в дагестанском правительстве. Специалисты проверили систему аварийного сброса воды и установили, что она функционирует штатно и при необходимости обеспечит избавление до 300-500 тысяч кубометров излишков воды в сутки в соответствии со своими техническими возможностями.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане арестовали инженера из-за прорыва плотины.