Задержанному судну из России разрешили покинуть Швецию

Судну Hui Yuan, на борт которого поднялась береговая охрана Швеции, позволили покинуть воды королевства. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны.

«Капитан балкера Hui Yuan признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов. Кораблю разрешено покинуть Швецию», — говорится в заявлении.

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Судя по сайту отслеживания морских перевозок, балкер вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля и должен был прибыть в Испанию 21 апреля.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».