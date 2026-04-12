Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Задержанному судну из России разрешили покинуть Швецию

Swedish Coast Guard

Судну Hui Yuan, на борт которого поднялась береговая охрана Швеции, позволили покинуть воды королевства. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны.

«Капитан балкера Hui Yuan признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов. Кораблю разрешено покинуть Швецию», — говорится в заявлении.

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Судя по сайту отслеживания морских перевозок, балкер вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля и должен был прибыть в Испанию 21 апреля.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
