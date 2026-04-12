Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что граждане искренне гордятся тем, что их соотечественник стал первым, кто покорил космос.

Путин отметил, что Гагарин осуществил «смелую дерзновенную мечту» человечества о покорении вселенной, а также проложил людям дорогу к звездам.

До этого первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия планирует в ближайшие годы существенно улучшить позиции и обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

Ранее россияне стали чаще интересоваться книгами о космонавтике.