«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 63-й минуте динамовцы открыли счет. Арбитр назначил пенальти за фол Ньямси против Глушкова. 11-метровый реализовал Мастури, отправив мяч в правый нижний угол — Митрюшкин прыгнул в другую сторону.

На 87-й минуте «Локомотив» сравнял счет. Фассон выполнил длинный заброс вперед, Комличенко скинул головой на Монтеса. Голкипер «Динамо» Волк вышел из ворот, но не смог перехватить мяч, и Монтес отправил его в пустые ворота.

После 24 туров «Локомотив» набрал 45 очков и вышел на третье место в таблице РПЛ, обогнав «Балтику». «Динамо» с 23 очками занимает 11-ю строчку, однако «Акрон» может его обойти по итогам своего матча.

