Эрдоган обсудил возвращение беженцев в Сирию с новой главой ЕК

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Переговоры были проведены по запросу фон дер Ляйен в первый день ее пребывания на посту. Стороны обсудили возвращение сирийских беженцев в район зоны безопасности, созданной Турцией на севере Сирии.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы о вступлении Турции в Евросоюз и о поддержке, оказываемой Турцией сирийским беженцами в рамках соглашения с ЕС.

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