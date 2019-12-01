Кравчук дает Зеленскому токсичные советы, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что первый украинский президент Леонид Кравчук дает действующему главе государства Владимиру Зеленскому токсичные, давно устаревшие советы и рекомендации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Леонид Кравчук дает токсичные советы Владимиру Зеленскому. … Кравчук в свое время был политическим экспертом, но его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели», — считает Бальбек.

Он также отметил, что бывший украинский лидер «столько наговорил негатива» о встрече «нормандской четверки», однако ни разу не сказал о стремлении украинского государства к миру.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому на предстоящем саммите в «нормандском формате» защищать свою страну и говорить правду, например, сказав, что Киев обманули с Будапештским меморандумом.

Саммит состоится в Париже 9 декабря. В нем, помимо Зеленского, примут участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

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