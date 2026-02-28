США планируют наращивать удары по Ирану

США планируют серию нарастающих ударов по Ирану с перерывами для оценки ущерба

Соединенные Штаты планируют наращивать интенсивность военных ударов по территории Ирана. Об этом сообщил журналист телекомпании CNN Джим Скиутто в соцсети X.

«По словам высокопоставленного американского чиновника, США запланировали серию ударов нарастающей интенсивности. <...> Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений», — подчеркнул журналист.

При этом, по словам источника, план сохраняет определенную гибкость: на каждом этапе предусмотрены варианты для деэскалации ситуации, если Тегеран продемонстрирует готовность к уступкам.

28 февраля США начали масштабную военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что целью является защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. В Иране уже пообещали «сокрушительный» ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

