В Сирии четыре человека погибли из-за обломков ракеты

SANA: в Сирии четыре человека погибли при падении обломков ракеты

Четыре человека погибли после падения обломков иранской ракеты на здание в сирийском городе Эс-Сувейда. Об этом сообщает информагентство SANA.

Кроме того, обломки ракет упали в сирийских городах Эль-Кунейтра и Даръа.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее армия Израиля оповестила о новом ракетном запуске со стороны Ирана.