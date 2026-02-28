Над пятизвездочным отелем в Дубае сбили иранскую ракету

Mash: средства ПВО сбили иранскую ракету над отелем Atlantis The Royal в Дубае

Около пяти взрывов произошли в небе над Дубаем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну из иранских ракет прямо над пятизвездочным отелем Atlantis The Royal. Он расположен на искусственном острове «Пальма Джумейра».

«Со слов наших подписчиков, периодичность звуков разрывов была 30–49 секунд», — отмечается в материале.

До этого аэропорт в Дубае полностью прекратил обслуживание рейсов в связи с воздушной угрозой.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 28 февраля объявил, что военнослужащие страны нанесли превентивный удар по Ирану. Также в атаке приняли участие США, глава государства Дональд Трамп связал этот шаг с «иссякшим терпением» из-за нежелания Исламской Республики отказываться от ядерных амбиций.

В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке. В том числе взрывы произошли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), отдыхающие в столице страны россияне оказались в эпицентре работы ПВО.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

