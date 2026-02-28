Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Краснодар» в большинстве одолел «Ростов» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России
Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, когда на 8-й минуте Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар. Ростовская команда сравняла благодаря пенальти, который точно исполнил Алексей Миронов на 45+3-й минуте. На 73-й минуте Никита Кривцов с передачи Жоау Батчи вывел «быков» вперед.

С 51-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после того, как Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 90+7 минуте прямую красную карточку получил игрок ростовской команды Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

«Краснодар» вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 43 очка, у идущего вторым петербургского «Зенита» на балл меньше. «Ростов» расположился на 11-й позиции, набрав 21 очко.

В 20-м туре РПЛ «Краснодар» 8 марта в выездном матче сразится с казанским «Рубином», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Ростов» на день раньше примет дома калининградскую «Балтику», игра начнется в 16:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Акрон» намерен оспорить ряд решений арбитров в матче с «Оренбургом».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!