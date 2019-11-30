Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что Россия является главной угрозой для альянса. Об этом сообщает France 24.

Он заявил, что Россия занимается модернизацией ядерного вооружения и якобы не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, генсек НАТО назвал Москву напористой в своих действиях.

Сам альянс Столтенберг оценил как «наиболее сильным и успешным в истории».

По его мнению, участники НАТО смогли успешно адаптироваться в быстро меняющимся мире.

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