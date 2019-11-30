Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте политсилы.

Замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко заявил, что поведение Вдонина является «аморальным и вызывающим». Он также отметил, что во время инцидента его однопартиец не только «козырял» поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, но и пренебрег законом и безопасностью окружающих людей.

По мнению Ревенко, который решил взять дело под личный контроль, Вдонин должен понести соответствующее наказание, поэтому он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Пьяный депутат насмерть сбил на машине подростка в Марий Эл

— Выпил, убил, сел: как будут карать пьяных за рулем — Болезнь или пьяное вождение: депутата ждет экспертиза