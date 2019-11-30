Володин: из-за притеснения малых народов из cостава Украины может выйти ряд областей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поведение украинской делегации форуме ООН по вопросам меньшинств, заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинским властям нужно понимать это и «не допускать нарушения прав и свобод» проживающих в стране этнических групп.

«Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок», — считает Володин.

Он добавил, что на Украине нужно изменить отношение к правам этнических групп.

До этого украинская делегация сорвала выступления на форуме ООН в Женеве депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека, а также главы украинской общины полуострова Анастасии Гридчиной.

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