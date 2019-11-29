Трамп вернулся в США после празднования Дня благодарения с военными в Афганистане

Президент США Дональд Трамп вернулся из своей поездки в Афганистан, где поздравил американских военных с Днем благодарения. Об этом об сообщил на своей странице в Twitter.

«Только что вернулся в Соединенные Штаты после того, как провел великий День благодарения с нашими отважными американскими воинами в Афганистане!», — написал Трамп.

Американский лидер прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также устроил сюрприз американским военным, внезапно появившись перед ними в столовой. Этот визит в Афганистан стал первым для Трампа.

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