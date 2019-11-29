В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.

По словам председателя Народного совета Владимира Бидевка, соответствующим документом границы республики устанавливаются в пределах Донецкой области, которая была на период 2014 года.

Согласно закону, граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.

При этом Бидевка отметил, что законопроект не противоречит минским соглашениям.

Новый закон вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте Народного совета.

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