В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект был рассмотрен депутатами парламента на очередном пленарном заседании 29 ноября.
По словам председателя Народного совета Владимира Бидевка, соответствующим документом границы республики устанавливаются в пределах Донецкой области, которая была на период 2014 года.
Согласно закону, граница будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.
При этом Бидевка отметил, что законопроект не противоречит минским соглашениям.
Новый закон вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте Народного совета.
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