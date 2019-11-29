Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, некоторые люди во время его доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы», — сказал Бальбек.

Он отметил, что таким поведением украинская делегация показывает свое «презрение» к демократическим ценностям.