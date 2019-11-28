В Германии заявили, что Европа нуждается в России как партнере

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа нуждается в России как в партнере, несмотря на то, что она является конкурентом европейской модели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, в ближайшие месяцы ЕС намерен продвинуться в осуществлении европейской политики в отношении Китай и России.

«Стран, в которых мы нуждаемся, как в партнерах», — уточнил Маас.

При этом он отметил, что КНР и РФ также являются конкурентами европейской модели.

Министр считает, что Москва «слишком часто в военном плане использует вакуум», который появился в результате отхода США из тех регионов, где безопасность и интересы Европы особенно уязвимы.

Он подчеркнул, что речь «не только о географии — в Сирии или Афганистане», но и о выходе Соединенных Штатов «из институтов мультилатерального международного порядка или договоров вроде Парижского соглашения по климату».

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