Китай пригрозил США контрмерами в случае применения Вашингтоном закона о Гонконге

Официальный представитель МИД Китайской народной республики Гэн Шуан заявил, что США должны воздержаться от применения закона о демократии и правах человека в Гонконге, в противном случае Пекин будет вынужден ответить. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Китай категорически выступает против принятия законопроекта.

«Решительно призываем США не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах», — сказал Шуан.

На вопрос журналистов, какие могут быть приняты меры против Вашингтона, он предложил следить за развитием событий.

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