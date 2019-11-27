Трампа позвали на слушания по импичменту

<img src="//img.gazeta.ru/files3/348/12803348/upload-RTX1OV08-pic905-895x505-42012.jpg">

Глава Комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер направил президенту США Дональду Трампу приглашение на слушания по импичменту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее послание.

Как говорится в письме, американском лидеру, в случае если тот хочет поучаствовать в слушаниях, нужно будет проинформировать об этом комитет не позднее вечера 1 декабря 2019 года.

«Хотя мы и приглашаем вас на эти слушания, тем не менее мы напоминаем вам, что если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов... то председатель имеет право применить соответствующие меры», — добавил Надлер.

Известно, что слушания «Конституционные основания для импичмента президенту» запланированы на 10.00 (18.00 мск) в среду, 4 декабря.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выбрана дата для рассмотрения оснований для импичмента Трампа

— Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

— Трамп: 75% американцев против импичмента президента