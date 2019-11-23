Пенс прибыл без объявления в Ирак

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Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года
Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года
Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Вице-президент США Майк Пенс приехал с необъявленным визитом в Республику Ирак. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в службах безопасности.

«Вице-президент США Пенс посещает войска в Ираке», — говорится в сообщении.

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