Совфед оценил украинский план по «возвращению» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о разработке плана по «возвращению» полуострова Крым. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что «меняющиеся руководители» постоянно говорят о «возвращении» Крыма, однако никаких конкретных планов и действий они представить не могут.

По его мнению, команда Зеленского вынуждена демонстрировать какую-то деятельность, поэтому ее можно назвать «виртуальной организацией». Цеков добавил, что все понимают, что «возвращение» Крыма в состав Украины никогда не состоится, поэтому тезисы украинских представителей вызывают усмешку.

«Нужны реальные политики на Украине. Они должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией», — подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

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