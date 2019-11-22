Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

По словам Гидли, глава США считает, что основания для продвижения импичмента отсутствуют.

Он отметил, что американский лидер также изъявил желание, чтобы на судебные слушания в сенате, если они будут, пригласили свидетелей, среди которых автор жалобы Адам Шифф, а также Хантер и Джо Байдены.

По заверениям Гидли, Трамп считает, что «если палата представителей будет продолжать это мошенничество», то американский лидер планирует «идти в сенат и хочет процесса».

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.