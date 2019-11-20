Путин признался, что его встревожили первые санкции США

Президент России Владимир Путин заявил, что у него была «определенная тревога» после введения первых антироссийских санкций, передает корреспондент «Газета.Ru» с инвестиционного форума «Россия зовет!».

По словам главы государства, санкции вынудили Россию начать импортозамещение в тех отраслях, которые касаются национальных интересов и безопасности страны.

«После того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была», — признался президент.

При этом Путин отметил, что Россия достигла серьезных положительных результатов в импортозамещении.

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