В Ираке избрали нового президента

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом страны. Об этом сообщает INA.

По данным иракского агентства, за кандидатуру Амиди проголосовали 227 депутатов. При этом второй кандидат — Мутанна Амин Надер — получил 15 голосов. Кроме того, семь бюллетеней признали недействительными.

Амиди в 2022-2024 гг. занимал пост министра окружающей среды Ирака, долгое время работал в администрации президента республики, в том числе в качестве старшего советника и руководителя президентского офиса.

В декабре президенты России и Ирака Владимир Путин и Абдель Латиф Рашид встретились в Туркмении.

Переговоры проходили в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана.

