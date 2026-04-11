Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Благодатный огонь летит в Москву

Ammar Awad/Reuters

Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву из Тель-Авива. Об этом сообщили РИА Новости представители организации.

Делегацию фонда, прилетевшую в Израиль за Благодатным огнем, возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Как сообщил Якунин, когда делегация фонда выехала в аэропорт Тель-Авива, «Благодатный огонь начинает движение в Москву».

11 апреля Благодатный огонь вновь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз от входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут.

Представители фонда доставят частицу святыни в аэропорт «Внуково» вечером, затем огонь привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также лампады с огнем передадут представителям храмов Москвы и других городов России.

Ранее началось Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
