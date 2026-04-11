Благодатный огонь летит в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву из Тель-Авива. Об этом сообщили РИА Новости представители организации.

Делегацию фонда, прилетевшую в Израиль за Благодатным огнем, возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Как сообщил Якунин, когда делегация фонда выехала в аэропорт Тель-Авива, «Благодатный огонь начинает движение в Москву».

11 апреля Благодатный огонь вновь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз от входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут.

Представители фонда доставят частицу святыни в аэропорт «Внуково» вечером, затем огонь привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также лампады с огнем передадут представителям храмов Москвы и других городов России.

Ранее началось Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.