Раскрыт неутешительный для Украины и стран НАТО прогноз

Дизен: конфликт на Украине близится к завершению на фоне ослабления НАТО
Virginia Mayo/AP

Конфликт на Украине подходит к своему завершению на фоне ослабления НАТО. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью для YouTube-канала Марио Науфала.

«Мы, вероятнее всего, приближаемся к концу этого конфликта. И, безусловно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, поскольку именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть», — заявил он.

Дизен подчеркнул, что ситуация с Вооруженными силами Украины ухудшается уже длительное время. В настоящее время проблема, по словам профессора, заключается не только в нехватке личного состава, но и в сложностях с обеспечением вооружением, особенно на фоне текущих событий на Ближнем Востоке.

3 апреля в интервью «Газете.Ru» депутат Государственной Думы Алексей Чепа выразил уверенность, что успешное наступление российских войск на Украине и взятие под контроль новых территорий приведут к ослаблению финансовой и военной помощи Киеву со стороны европейских стран.

Ранее генсек НАТО заявил, что линия фронта на Украине движется неправильно.

 
