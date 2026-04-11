«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Казанский «Рубин» сыграл\ вничью с «Оренбургом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в столице республики Татарстан на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры казанский клуб набрал 34 очка и закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Оренбургский коллектив с активом в 20 баллов поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре «Рубин» на домашнем поле сыграет против тольяттинского «Акрона». Игра пройдет 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Оренбург» в 25-м туре сыграет против московского «Локомотива». Игра пройдет 18 апреля на стадионе «Газовик», начало в 12:00 мск.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

