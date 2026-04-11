ВСУ во второй раз нарушили Пасхальное перемирие, пострадали мать и младенец

Хинштейн сообщил об атаке дрона ВСУ на заправку во Льгове и нарушении перемирия
БПЛА атаковал заправку в городе Льгов, написал на канале в Max губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник подчеркнул, что налет произошел после 16:00 во время объявленного Пасхального перемирия.

По его словам, при атаке пострадали три человека, в том числе мать и ребенок. У женщины — акубаротравма (травма из-за акустической взрывной волны), ее годовалый ребенок ранен осколком в голову. Кроме них, еще один мужчина получил травму бедра. Все пострадавшие госпитализированы в Курскую больницу.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и и должно продлиться до 13 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

До этого стало известно, что в первый раз ВСУ нарушили режим прекращения огня, когда нанесли удар дроном по Новой Каховке в Херсонской области.

Ранее Украина предложила РФ продлить Пасхальное перемирие.

 
