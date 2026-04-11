Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп после ее призыва к публичным слушаниям

Более десяти жертв насилия со стороны Джеффри Эпштейна обвинили первую леди США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить ответственность за произошедшее на них. Об этом пишет The Guardian.

«Те, кто пережил общение с Джеффри Эпштейном, уже проявили невероятное мужество, выступив с заявлениями, подавая жалобы и давая показания. Требовать от них большего — значит перекладывать ответственность на других», — говорится в заявлении, подписанном 13 потерпевшими.

Также в документе указано, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение «закона о прозрачности» в расследовании «дела Эпштейна».

Такой ответ последовал после того, как Мелания Трамп призвала Конгресс провести публичные слушания с участием потерпевших по «делу Эпштейна». Она также заявила, что не была жертвой Эпштейна, ничего не знала о его преступлениях и что он не знакомил ее с мужем, нынешним президентом США.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются имена известных государственных деятелей, бизнесменов и др. из разных стран.

Ранее на Западе испугались возможной реакции американского лидера на слова супруги об Эпштейне.