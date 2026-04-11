Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп после ее призыва к публичным слушаниям

Жертвы Эпштейна обвинили Меланию Трамп в сбрасывании ответственности
Evan Vucci/Reuters

Более десяти жертв насилия со стороны Джеффри Эпштейна обвинили первую леди США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить ответственность за произошедшее на них. Об этом пишет The Guardian.

«Те, кто пережил общение с Джеффри Эпштейном, уже проявили невероятное мужество, выступив с заявлениями, подавая жалобы и давая показания. Требовать от них большего — значит перекладывать ответственность на других», — говорится в заявлении, подписанном 13 потерпевшими.

Также в документе указано, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение «закона о прозрачности» в расследовании «дела Эпштейна».

Такой ответ последовал после того, как Мелания Трамп призвала Конгресс провести публичные слушания с участием потерпевших по «делу Эпштейна». Она также заявила, что не была жертвой Эпштейна, ничего не знала о его преступлениях и что он не знакомил ее с мужем, нынешним президентом США.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В этих материалах упоминаются имена известных государственных деятелей, бизнесменов и др. из разных стран.

Ранее на Западе испугались возможной реакции американского лидера на слова супруги об Эпштейне.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!