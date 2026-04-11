Авторы хита «Это не женщина — это беда» занялись авторемонтом: «Тяжелые времена»

Участники российской группы «Те100стерон» занялись авторемонтом. Об этом авторы хита «Это не женщина — это беда» рассказали в беседе с Telegram-каналом Mash.

По словам Андрея и Валери Бирбичадзе, развивать уже имевшийся у них бизнес пришлось из-за уменьшения числа частных заказов.

«Тяжелые экономические времена в стране, корпоративов стало меньше», — объяснили они.

До недавнего времени в течение 12 лет Бирбичадзе подрабатывали ремонтом в качестве дополнительного заработка. Сейчас, по их словам, авторемонт приносит больше дохода.

